Wochenende: Wie schmeckt die Zukunft?

Schon wieder ist ein Monat in diesem Jahr vorbei. Schon wieder ist Wochenende — auf das sich die meisten freuen, sofern sie nicht arbeiten müssen. Aber alle freuen sich auf die Rems-​Zeitung am Samstag, in der auch in dieser Woche wieder das Wochenende-​Magazin beigelegt ist. Dabei geht es vordergründig um die Frage: Wie schmeckt die Zukunft?

Samstag, 01. Februar 2020

Heinz Strohmaier

Brokkoli essen und Schokolade schmecken? Weniger Salz und Zucker und trotzdem ein intensives Aroma genießen? Der Geschmack der Zukunft ist digital – und manchmal schwebt er sogar. Zwischen Chemie, Labor, Zauberei und digitalen Tricks. So leicht lässt sich unser Geschmackssinn manipulieren.Verdrehte Welt: Imaginäre Freunde oder Einhörner im Garten. Bis zum Grundschulalter verfügen Kinder über wahnsinnig viel Fantasie. Etwas mehr davon würde auch Erwachsenen nicht schaden. Die dazu gehörige Geschichte in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung am Samstag. Viel (Lese)Vergnügen!

