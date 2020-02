Barthle zum Rücktritt von Kramp-​Karrenbauer

Mit Erstaunen hat der Gmünder Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle auf die Erklärung von Annegret Kramp-​Karrenbauer reagiert, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten und damit auch mittelfristig den CDU-​Vorsitz aufzugeben.

Montag, 10. Februar 2020

„Ich habe wirklichen Respekt vor dieser Entscheidung, mit der sie die Lage und die Bedürfnisse der CDU vor Ihre eigene Person gestellt hat. Das kommt ja nicht übermäßig häufig vor. Jetzt brauchen wir in nicht allzu ferner Zukunft eine dauerhafte Lösung, die wieder Ruhe und Zuversicht in die CDU hineinträgt,“ so Barthle in einer ersten Erklärung. Was er sonst noch meint, steht in der Rems-​Zeitung am Dienstag.

