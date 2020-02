Nach Einbruchsversuchen festgenommen

Nach einem vermeintlichen Einbruchsversuch konnte am Dienstagmorgen gegen 6 . 40 Uhr ein 37 Jahre alter Mann von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Dienstag, 11. Februar 2020

Edda Eschelbach

Der Tatverdächtige hatte in der Falkenstraße in Westhausen versucht in zwei Wohnhäuser einzudringen und war kurze Zeit später von einer alarmierten Polizeistreife in der Reinhold-​Maier-​Straße festgenommen worden. Die Ermittlungen dauern an.

