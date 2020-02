Räuber mit Besen in die Flucht geschlagen

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Freitagabend gegen 19 . 30 Uhr ein Lebensmittelgeschäft in der Aalener Bahnhofstraße. Unter Vorhalt einer unechten Pistole verlangte er Bargeld. Der 36 Jahre alte Mitarbeiter erkannte die Waffe als unecht und trieb den Täter mit einem Besen ohne Beute in die Flucht.

Dienstag, 11. Februar 2020

Edda Eschelbach

Der Geschädigte blieb unverletzt. Der Täter wird auf etwaJahre geschätzt, war circaMeter groß und schmächtig. Er war schwarz gekleidet, trug eine Kapuze sowie ein Tuch im Gesicht. Hinweise auf den Mann nimmt die Kriminalpolizei Aalen unter Telefon/​entgegen.

