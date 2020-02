Im Gemeinderat: Riesenbeifall für Richard Arnolds Entscheidung für Schwäbisch Gmünd

17 . 30 Uhr am Mittwoch im überfüllten Sitzungssaal des Gmünder Rathauses: Riesenbeifall brandet auf, als OB Richard Arnold leidenschaftlich bekundet: Er habe weiterhin viel Freude und Lust auf Gestaltung der Zukunft seiner Heimatstadt. Er werde nicht als Kandidat für die OB-​Wahl in Stuttgart zur Verfügung stehen.

Mittwoch, 12. Februar 2020

Heino Schütte

2020

700

Einige Stadträte erhoben sich sogar zu stehenden Ovationen. Fast wurde die Einbringung des Haushaltsmit seinem fast-​seitigen Zahlenwerk zur Nebensache. Richard Arnold gestaltete seine persönliche Erklärung zur Zukunft seines beruflichen Werdegangs als Finale zu seiner rund eineinhalbstündigen Haushaltsrede, in der er schwierige kommunalpolitische Entscheidungsprozesse ankündigte. Denn die finanziellen Zeiten werden problematischer. „Andere sehen das vielleicht als Last, doch ich empfinde das als Lust, die Herausforderungen gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft anzupacken“, so rief er aus und entfachte eine Beifallssturm.

