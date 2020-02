Stiftung Heubach — gegründet, um Gutes zu tun

Seit 2016 gibt es in Heubach die „Stiftung Heubach“. Dennoch, das war den Äußerungen der Mitglieder bei der Sitzung des Stiftungsrats am Mittwochabend zu entnehmen, sind Stiftung und Stiftungszweck noch zu wenig bei der Bürgerschaft der Stadt bekannt. Das soll sich ändern.

Donnerstag, 13. Februar 2020

Edda Eschelbach

Ins Leben gerufen wurde die Stiftung im Jahr. Die Mitglieder des Stiftungsrates sind gewählte Mitglieder des Heubacher Gemeinderats. Der Stiftungszweck umfasst einen breiten Rahmen, hat aber den sozialen Aspekt im Fokus. Die Aufgabe der Stiftung ist die Förderung der Bildung und Erziehung, der Kunst und Kultur, des Umwelt-​, Landschafts– und Denkmalschutzes, der Jugend– und Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens, des Sports sowie der Unterstützung hilfebedürftiger Personen in Heubach. Was in diesem Jahr an Aktionen geplant ist, um Einnahmen für die Stiftung zu akquirieren, steht in der Rems-​Zeitung am. Februar.

