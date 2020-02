Titel für die Staffel-​Frauen

Neben der Jugend U 18 sind auch die aktiven Leichtathleten der LG Staufen bei den Süddeutschen Meisterschaften im Sindelfinger Glaspalast gestartet. Dabei haben die Rot-​Weißen wieder einmal überzeugt und sich über den Titel bei der 4 x 400 -​Meter-​Frauenstaffel freuen dürfen. Souverän hat sich die Staffel Gold gesichert.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 14 . Februar.



Bei denMetern der Männer starteten Marco Kuhn und Julian Abele, die noch der Jugend Uangehören. Beide zeigten unter Anbetracht des hochklassigen Starterfeldes jeweils einen sehr guten Lauf. Aufgrund der starken Konkurrenz war jedoch erwartungsgemäß nach den Vorläufen Schluss für die beiden Nachwuchsathleten.Kugelstoßer Eric Maihöfer stellte sich ebenfalls als U-​-​Athlet der teilweise sehr viel älteren Konkurrenz. Mit der schwereren Kugel im Vergleich zu seiner Altersklasse hatte er in dieser Saison bereits gute Erfahrungen gemacht und auch im Glaspalast zeigte er sein Können. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung vonMetern zeigte er eine Woche vor den Deutschen Jugendmeisterschaften in Neubrandenburg eine gute Leistung und landete bei den Männern auf Rang fünf.Einen letzten Test wollte auch die-​Meter-​Staffel absolvieren. Nachdem Startläufer Julian Abele ein gutes Rennen gezeigt hatte, scheiterte jedoch bereits der erste Wechsel.Bei den Frauen gingen Linda Henninger und Lea Zimmerhackel ins Rennen. Henninger verpasste den Zwischenlauf nur um eine Zehntelsekunde. Auch Zimmerhackel schaffte es nicht in den Zwischenlauf, verbesserte sich aber im Vergleich zu den vorherigen Läufen dieser Hallensaison.

