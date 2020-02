Welche Fähigkeiten braucht der Chef oder die Chefin im Rathaus von Lorch?

Die Zeiten, in denen sich vorwiegend „gelernte Beamte“ um einen Posten als Stadtoberhaupt bewarben, sind schon lange vorbei. Die beiden Frauen und die vier Männer, die in Lorch um die die Gunst der Wählerschaft werben, haben sehr unterschiedliche berufliche Erfahrungen und Ausbildungen. Doch wie wichtig ist dieser Teil der Biographie für die Wahlentscheidung?

Am Sonntag wird es nochmal so richtig spannend, denn bis abends um 18 Uhr dürfen die Bürgerinnen und Bürger der 10 000 -​Einwohner Stadt ihre Stimmzettel in die Wahlurnen werfen. Die RZ sprach im Vorfeld mit Repräsentanten des Vereinslebens und der örtlichen Geschäftswelt sowie ganz „normalen“ Bürgern, worauf sie bei der Auswahl ihrer Favoritin beziehungsweise ihres Favoriten Wert legen. Und wie ist die Aufgabe eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin in der Gemeindeordnung definiert? Die beiden Kandidatinnen und die vier Kandidaten hatten darüber hinaus die Gelegenheit, eine Bilanz ihres Wahlkampfs zu ziehen und mitzuteilen, was sie nach einer erfolgreichen Wahl als erstes anpacken würden.





Ausführliche Informationen zum Endspurt bei der Lorcher Bürgermeisterwahl liefert die RZ am 13 . Februar!



