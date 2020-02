B 26 : Start in ein neues Marktzeitalter

Mit einem kleinen Sektempfang starteten die Verantwortlichen jetzt die neue Wochenmarkthalle in der Manufaktur B 26 .

Freitag, 14. Februar 2020

Manfred Laduch

In Zukunft können die Menschen aus Gmünd und Umgebung neben den althergebrachten Wochenmärkten am Mittwoch und am Samstag auf dem Münsterplatz auch auf eine wetterunabhängige Variante zurückgreifen. Die Macher der Manufaktur Bhaben einen sehenswerten Wochenmarkt auf die Beine gestellt. Wann dieser regelmäßig stattfindet und was dort alles geboten wird, steht in der Rems-​Zeitung vom Samstag.

