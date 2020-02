„Blaulicht-​Unfall“: Streifenwagen streifte Verkehrsinsel

Größere Rückstaus löste am Freitag zur Mittagszeit ein „Blaulicht-​Unfall“ auf der Königsturmstraße aus. Ein Streifenwagen auf Einsatzfahrt war daran beteiligt.

Freitag, 14. Februar 2020

Heino Schütte

Das Polizeifahrzeug war mit Sondersignal in Richtung Oststadt unterwegs. Von der Gemeindehausstraße kommend wollte ein Pkw in die vorfahrtsberechtigte Königsturmstraße einbiegen. Hierbei wich der Streifenwagen aus und berührte unsanft eine Verkehrsinsel. Der Sachschaden beträgt rundEuro. Zwei Polizeibeamte wurden vorsorglich in die Klinik eingeliefert. Zwecks Unfallaufnahme und Verkehrsregelung waren schließlich drei Streifenwagen am Ort des Geschehens, was bei Passanten und Verkehrsteilnehmern besorgte Aufmerksamkeit erregte.

