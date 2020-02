Mädchenmannschaft des SV Gmünd auf Platz vier

Foto: SV Gmünd

Was für die aktiven Schwimmer die DMS ist, ist für den Nachwuchs die Jugendmannschaftsmeisterschaft (JMM). Beide Male werden die Schwimmleistungen in Punkte umgewandelt und addiert. Der Schwimmverein Gmünd startete in den Jahrgängen 2007 und jünger mit je einem Mädchen– und Jungenteam im Vereinsbad des SV Cannstatt.

Freitag, 14. Februar 2020

Alex Vogt

54 Sekunden Lesedauer



7924

2007

2120

100

1

05

36

454

2009

1619

2008

1015

2007

1

315

2007

2

613

2007

1

230

2009

3

944

4

50

1068

Bester Punktesammler bei den Jungen war Lenny Kientz ( 2007 ) mit 1430 Punkten. Er stieg in allen seinen Rennen mit neuen Bestzeiten aus dem Becken. Ein besonders starkes Rennen zeigte er über 100 m Lagen mit 1 : 14 , 23 Minuten. Dominik Abele ( 2007 ) sammelte 1078 Punkte und schwamm über die 100 m Freistil eine neue Bestzeit in 1 : 08 , 05 min.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 15 . Februar.



Von neun gestarteten Mannschaften belegten die SVG-​Mädchen am Ende mitPunkten einen guten vierten Platz. Emilia Zeh (Jahrgang) war mitGesamtpunkten die eifrigste Punktesammlerin. Sie erreichte überm Freistil inmin mitPunkten auch das beste Einzelergebnis.Ihre Schwester Irmela () folgte mitPunkten – beide in jeweils fünf Rennen. Mit weiteren starken Leistungen waren Marit Boomers (/​drei Starts/​Punkte), Lisa Döring (/​/​), Pia Munz (/​/​), Leni Sauter (/​/​) und Eileen Weishaupt (/​/​) am Gesamterfolg beteiligt. In der Freistil– und Lagenstaffel überm kamen noch einmalPunkte dazu.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

49 Aufrufe

216 Wörter

20 Minuten Online