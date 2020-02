Aufverkaufte Prunksitzung in Weiler in den Bergen

In der Bernhardushalle in Weiler i. d. Bergen ging es am Freitag abend hoch her. Der TV Weiler hatte zur Prunk– sitzung geladen, und wie immer, wenn es dort närrisch wird, reichen die Stühle kaum aus für alle Gäste.

Schon vor dem Einmarsch stieg die gute Laune beim Publikum Minute für Minute. Die Stimmungsband Taketat das ihre dazu, damit die Faschingsgesellschaft auch gebührend begrüßt wurde. Prinzenpaar – Elena I und Jürgen II, der Elferrat, das Maskottchen Ochsi und alle Garden eroberten die Bühne – die Herzen der Gäste hatten sie schon vorher erobert. Und sie hatten Gäste dabei: das Prinzenpaar Ingo Ulmer und Prinzessin Caro von den Sauerbachnarren aus Hofherrnweiler. Welche Auftritte das närrische Publikum am Freitagabend frenetisch feierte, steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

