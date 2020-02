Brand in Produktionshalle

Am Samstagmorgen um 09 : 15 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Produktionshalle in Lorch ausrücken. Aufgrund von Schweißarbeiten kam es zu einem Brand in der Absauganlage.

Samstag, 15. Februar 2020

Heinz Strohmaier

13 Sekunden Lesedauer



20

000

Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Lorch aber schnell gelöscht werden. Der Sachschaden wird aufEuro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

165 Aufrufe

53 Wörter

1 Stunde Online