Die Guggen sind los in Schwäbisch Gmünd

Mit der Guggenmusik ist es wie mit den berühmten Kräuterzucker-​Bonbons: Erfunden haben es zwar die Schweizer. Aber Schwäbisch Gmünd hat in Sachen Schrägton-​Musik die Eidgenossen längst überflügelt. Und so pilgern an diesem Wochenende wieder rund 800 Musiker und Zehntausende Besucher ins „Mekka der Guggenmusik“.

Zum Auftakt gab es schon beim Guggenmusikball am Freitagabend im Prediger kräftig was auf die Ohren. Unterstützt wurden die Guggen dabei von der Band „No Exit“. Gute musikalische Unterhaltung und Stimmung waren jedenfalls garantiert. Und angesichts der phantasievollen Kostüme der Musikerinnen und Musiker ist dieses Wochenende nicht nur ein akustisches, sondern auch ein optisches Ereignis. Am Samstag, kurz nachUhr — nach dem Aufstellen des Narrenbaums — werden etwaKapellen vor dem Prediger offiziell begrüßt, danach spielen sie auf dem Johannisplatz, vor dem Prediger und in der Ledergasse. AbUhr finden dort auch die so genannten „Monsterkonzerte“ statt. Mehr zum Guggenball steht am. Februar in der Rems-​Zeitung.

