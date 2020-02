Wie läuft die Bürgermeisterwahl am Sonntag in Lorch ab?

Rund 9000 Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, am Sonntag ( 16 . Februar) ihr neues Stadtoberhaupt zu wählen. Es haben sich zwei Frauen und vier Männer um das Amt beworben — und es kommt sehr darauf an, wie deutlich sich jemand beim Stimmergebnis von der „Konkurrenz“ abheben kann. Denn nur bei einer absoluten Mehrheit ist die Wahl bereits am Sonntag entschieden.

Schafft im ersten Anlauf niemand mehr alsProzent, geht die Wahl in eine zweite Runde. Bis dato ist dies alles natürlich nur Spekulation. Zwar haben bereits etwas mehr alsBürgerinnen und Bürger per Briefwahl abgestimmt, aber wo sie ihr Kreuzchen gemacht haben, ist noch nicht bekannt. Als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses wird der noch amtierende, aber nicht mehr für eine weitere Amtszeit angetretene Bürgermeister Karl Bühler mit Argusaugen darüber wachen, dass alles absolut korrekt abläuft.

