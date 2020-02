Narrenbaumaufstellen in Gmünd mit vielen Besuchern

Fotos: zi

Es waren wie immer viele Kinder, die sich am Samstagvormittag um elf Uhr gemeinsam mit ihren Eltern auf den Weg in die Gmünder Innenstadt machten, um bei fast frühlingshaften Temperaturen gemeinsam mit den Rudos der 1 . Gmünder Narrenzunft Hölltalschütz den Narrenbaum aufzustellen. Dem voraus ging der beliebte Kinderumzug, der am Bockstorplatz startete.

Sonntag, 16. Februar 2020

Nicole Beuther

28 Sekunden Lesedauer



Gemeinschaftlich wurde der Baum, der zuvor noch als Weihnachtsbaum diente, auf den Marktplatz gezogen. Zwei Guggenkapellen, die Silberglöckle (Silbermännle im Kinderformat) und die Kinder– und Jugendgarden der AG Gmender Fasnet begleiteten den Umzug. Und waren auch dabei, als kurze Zeit später am Marktplatz der spannendste Augenblick folgte: Das Aufstellen des Narrenbaumes. Hochgestemmt wurde er wieder von den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Rehnenhof/​Wetzgau.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

163 Aufrufe

115 Wörter

2 Stunden Online