17 -​Jährige aus Mutlangen im DSDS-​Recall in Südafrika

Lorna Hysa, Daniela Washington Matias (Mitte) und Kristina Shloma performen am ersten Set des Auslands-​Recalls im Nature´s Valley im Tsitsikamma Nationalpark den Song „Higher Love“ von Kygo. Foto: TVNOW /​Stefan Gregorowius

Daniela aus Mutlangen hat den „Deutschland-​Recall“ geschafft. Das heißt für sie: der Auslandsrecall in Südafrika wartet.

Montag, 17. Februar 2020

Eva-Marie Mihai

Wie es für die Mutlangerin läuft, lest ihr am 18 . Februar in der Rems-​Zeitung.



Der DSDS-​Auslandsrecall führt die bestenSängerinnen und Sänger nach Südafrika. Das erste Set, an dem sie am Dienstag,. (Uhr, RTL) performen müssen, ist im Nature’s Valley im Tsitsikamma Nationalpark – einer der schönsten Orte an der Garden-​Route. Die Küste wird von den majestätisch aufragenden Tsitsikammabergen eingegrenzt und bietet eine traumhafte Kulisse aus Sandstrand, Fluss und wildem Meer. Hier performen die Kandidaten in Dreier– und Vierer-​Gruppen vor der Jury.

