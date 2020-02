Vor zehn Jahren: Start zum Stadtumbau in Schwäbisch Gmünd

Foto: hs

Ganz am Anfang war das Wasser, konkret der Zusammenfluss von Rems und Josefsbach. Aus diesem Mündungsgebiet entwickelt sich der Name der Stadt Schwäbisch Gmünd, hervorgegangen aus „Gamundia“. Das war auch Arbeitstitel und Zauberwort, als vor genau zehn Jahren der Stadtumbau im Vorfeld der Landesgartenschau in Angriff genommen wurde.

Montag, 17. Februar 2020

Nicole Beuther

30 Sekunden Lesedauer



Kaum jemand kann sich noch so richtig vorstellen, wie es im heutigen Remspark noch bis vor zehn Jahren ausgesehen hatte: Das vierspurige Asphaltband der B-​ 29 -​Ortsdurchfahrt durchschnitt mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 40 000 Fahrzeugen am Tag die nordwestliche Innenstadt. Vor allem der Schwerlastverkehr stellte sogar eine Bedrohung dar.





Im Rahmen einer Serie blickt die Rems-​Zeitung auf die zahlreichen Veränderungen durch den Stadtumbau zurück, der erste Teil folgt in der Dienstagausgabe.



