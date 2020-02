Am 4 . Mai tritt Marita Funk ihr neues Amt an

Ab dem 4 . Mai wird die neue Lorcher Bürgermeisterin im Chefsessel des Rathauses Platz nehmen. An ihrem künftigen Arbeitsplatz wird man die 29 -​Jährige allerdings schon in den nächsten Wochen antreffen. Denn vor dem offiziellen Amtsantritt wird „die Neue“ gemeinsam mit dem Vorgänger den Wachwechsel vorbereiten.

Dienstag, 18. Februar 2020

Gerold Bauer

Ende April findet der feierliche Abschied von Bürgermeister Karl Bühler statt — und eines ist schon jetzt klar: Eine „Leiche im Keller“ wird Marita Funk von ihrem Vorgänger nicht erben. Vielmehr wird Bühler geordnete Verhältnisse und – wie man landläufig sagt – ein wohlbestelltes Haus übergeben.





Warum „die Neue“ schon vor dem 4 . Mai häufig im Lorcher Rathaus sein wird, was sie als erstes Anpacken wird und in welchen Wahlbezirken sie in Lorch die meisten Wählerinnen und Wähler hatte, steht am 18 . Februar in der RZ!



