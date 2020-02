Bürgermeister König: „Ich gelobe Besserung!“

Foto: gbr

Das Fällen von sechs Bäumen hat in Eschach für hohe Wellen der Entrüstung gesorgt. Bürger hatten Bürgermeister Jochen König einen „Alleingang“ vorgeworfen, um für die Erschließung eines Neubaugebiets vollendete Tatsachen zu schaffen. Die Gemüter haben sich diesbezüglich noch immer nicht beruhigt – dies hat die öffentliche Sitzung des Gemeinderat gestern Abend deutlich gezeigt.

Dienstag, 18. Februar 2020

Gerold Bauer

Grundsätzlich fügte Jochen König an, dass er aus diesem Vorgang etwas gelernt habe. „Ich gelobe Besserung!“, sagte er wörtlich.





„Wenn einem Bürgermeister eine Gefahr bekannt ist, muss er handeln. Sonst kann er für Schäden haftbar gemacht werden!“ begründete König seine Eilentscheidung. „Es ist aber klar, dass es den Anwohnern nicht um diese sechs Bäume geht, sondern darum, dass sie das geplante Neubaugebiet dort verhindern wollen!“, fügte König hinzu.

