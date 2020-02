Kampf verschoben: Public Viewing bei Titelfight von Kasim Gashi

Er hat es sich bereits so schön ausgemalt: Am 2 . Mai, dem Geburtstag seines verstorbenen Bruders Durim, wollte Kasim Gashi in seiner Heimat Heubach seine Titel der GBU und der IBF verteidigen. Doch der Fastenmonat Ramadan hat ihm letztlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun steigt der Kampf doch erst am 20 . Juni – und zwar in der Großsporthalle.

„Im vergangenen Jahr war der Ramadan erst im Juni und Juli. Ich habe es irgendwie total verplant, dass das in diesem Jahr früher ist. Ein Freund von mir machte mich darauf aufmerksam. Ein Großteil meiner Freunde und Anhänger sind Moslems, deswegen habe ich den Kampf verschoben“, erklärt Gashi selbst, der den Kampf selbst vermarktet. Gegner wird dann natürlich auch Pavel Semjonov sein, der die Verträge bereits unterschrieben habe. Mit Frank Wendel vom Amt für Bildung und Sport hat Gashi ebenfalls bereits alles gefixt, die Großsporthalle ist für den Profiboxer reserviert. Fußballfans brauchen ebenfalls nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Gashi hat an alles gedacht. „Ich habe nicht vergessen, dass an diesem Tag Deutschland bei der Europameisterschaft gegen Portugal antritt. Wir werden die Halle um 17 Uhr öffnen und ein Public Viewing veranstalten. Wenn ich es in den Kopf bekomme, mische ich mich dann auch noch unters Volk“, sagt Gashi lachend.







