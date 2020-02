Mutlantis öffnet am Samstag wieder

Foto: gbr

Der kommende Samstag ist für die Gemeinde Mutlangen ein historischer Tag, denn im Mutlantis findet der erste vom Förderverein organisierte Badebetrieb statt. Weil ausgebildete Aufsichtspersonen nicht vor März zur Verfügung ist der Zutritt aus rechtlichen Gründen auf Mitglieder beschränkt – wobei man am Samstag aber auch vor Ort Mitglied werden kann!

Dienstag, 18. Februar 2020

Gerold Bauer

30 Sekunden Lesedauer



Die Freude in der Stimme von Rainer Wagenblast war nicht zu überhören, als er die ersten Öffnungstage in Vereinsregie ankündigte. Jeweils von 15 bis 17 Uhr kann man sich am 22 . und am 29 . Februar in die Fluten stürzen. Der Eintritt für Vereinsmitglieder ist frei. Rainer Wagenblast ist Vorsitzender des Mutlantis-​Fördervereins.





Die RZ berichtet am 18 . Februar über die Wiedereröffnung und den Wunsch des Fördervereins, nach mehr Unterstützung!



