Patrick Wahl verlängert beim TSV Großdeinbach

Grafik: RZ

Für den TSV Großdeinbach läuft es seit dem Aufstieg in die Fußball-​Bezirksliga alles andere als rund in der neuen Umgebung. Teilweise haarsträubende Niederlagen reihten sich aneinander, der letzte Tabellenplatz ist die logische Folge.

Dienstag, 18. Februar 2020

Timo Lämmerhirt

Entgegen der fußballerischen Gesetze, die in solchen Fällen so häufig greifen, setzen die Großdeinbacher aber nicht etwa ihren Trainer Patrick Wahl vor die Tür – im Gegenteil: mit dem zweifachen Aufstiegstrainer hat sich der TSV nun auf eine weitere Zusammenarbeit über die Saison hinaus geeinigt. „Zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir uns zusammengesetzt. Ich war mir zunächst nicht sicher, ob ich weitermachen möchte. Meine Frau aber hat mich in diesem Vorhaben bestärkt“, freut sich Wahl nun über die Vertragsverlängerung.

