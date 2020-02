Druckerei Bahnmayer erhält „Traumfirma-​Award“

Die 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen – inklusive Chef und Chefin – der alteingesessenen Gmünder Firma Bahnmayer dürfen mit Fug und Recht behaupten, dass sie in einer Traumfirma arbeiten. Seit zehn Jahren schon wird die Druckerei mit dieser Auszeichnung zertifiziert. Jetzt erhielt sie den „Traumfirma-​Award“.

20

Vor zehn Jahren haben Jürgen und Beate Bahnmayer für ihr Unternehmen zum ersten Mal die Auszeichnung Traumfirma erhalten. Es folgten weitere Seminare und Mitarbeiterbefragungen. Anonym, weil sonst ehrliche Antworten eher unwahrscheinlich sind, erklärt der Erfinder der Auszeichnung, Georg Paulus. Er betont auch, dass die Kriterien, die es zu erfüllen gilt, einerseits umfangreich und andererseits auch sehr anspruchsvoll seien. Es fallen Worte wie Wertschätzung, Umgangston, Betriebsklima, Bewertung der Führungskräfte und vieles mehr. Was es mit der Auszeichnung „Traumfirma“ auf sich hat, erfahren Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung.

