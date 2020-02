Fasten für das Klima

Mit einer Fastenaktion für Klimaschutz ergänzen die evangelische und die katholische Kirche die Fastenzeit, die am Aschermittwoch beginnt. Inhaltlich soll es darum gehen, in dieser Zeit zu erproben, klimafreundlicher zu leben. Auch die evangelische Kirchengemeinde in Lorch beteiligt sich.

Mittwoch, 19. Februar 2020

Edda Eschelbach

Allerdings wolle man die Menschen nicht überfordern und auch nicht mit zu vielen Themen überfrachten. Darum haben sich Pfarrer Messerschmidt, Pfarrerin Gerstetter, Gemeindediakon Hartmut Wohnus und Vikarin Almut Klose auf eine besondere Wette geeinigt. Sie möchten möglichst viele derGemeindemitglieder dazu bewegen, sich für die Lorcher Aktion anzumelden, in der er darum geht, in ihrem privaten Umfeld den Verpackungsmüll zu reduzieren. Wo Sie sich für die Aktion anmelden können, erfahren Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung.

