Obergröningen kommt bei Breitbandausbau ins „Weiße-​Flecken-​Programm“

Gleich zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Obergröningen hatte Bürgermeister Jochen König eine sehr erfreuliche Nachricht zu verkünden: Obergröningen kommt in den Genuss, in das „Weiße-​Flecken-​Programm“ übernommen zu werden. Konkret heißt das, dass für den Breitbandausbau eine Förderung in Höhe von 90 Prozent bevorsteht.

Und nicht nur das: Obergröningen hat zusätzlich die Möglichkeit, einen Härtefallantrag bei der Bundesnetzagentur zu stellen und so auch die restlichen zehn Prozent abzudecken. „Wenn Gemeinden wie Ellenberg und Adelmannsfelden eine Härtefallregelung durchkriegen, dann klappt das bei uns auch“, zeigte sich König zuversichtlich. Lediglich Planungskosten in Höhe vonbisEuro verbleiben letztlich bei der Gemeinde.

