„Roter Punkt“ ist da: Das „Alte Amtshaus“ wird umgebaut

Foto: gbr

Jahrzehntelang tat sich in Sachen „Altes Amtshaus“ in Iggingen sehr wenig, doch inzwischen geht es Zug um Zug. Zimmerleute haben das Gebäude innen entkernt und am Dienstag hat Bürgermeister Klemens Stöckle den „Roten Punkt“ als Zeichen der Baufreigabe an die Tür genagelt. Der Umbau kann beginnen.

Mittwoch, 19. Februar 2020

Gerold Bauer

Eine komplette Sanierung verzögerte sich immer wieder, denn bevor der Innenausbau beginnen konnte, brauchte die Gemeinde Iggingen ein überzeugendes und auch finanzierbares Konzept. Im Gespräch war immer eine multifunktionale Nutzung. Diese Grundidee wird nun realisiert.





Die Rems-​Zeitung machte einen Rundgang durch das Gebäude und zeigt den aktuellen Zustand!



