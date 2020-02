Wolfgang Wilhelm aus Iggingen ist gestorben

Herausragendes und vielfältiges bürgerschaftliches Engagement wurde ihm von allen Seiten bescheinigt. Wohl niemand kannte sich mit der Geschichte Iggingens aus, wie er. Am Montag ist Wolfgang Wilhelm im Alter von 79 Jahren plötzlich gestorben.

Mittwoch, 19. Februar 2020

Nicole Beuther

In diesem Jahr wäre Wolfgang Wilhelm 80 Jahre alt geworden. Das hätte er gewiss nicht öffentlich gemacht, denn Bescheidenheit gehörte zu den Grundtugenden des Lehrers, Heimatforschers und Kommunalpolitikers.







Mehr zu Wilhelm und seinem nachhaltigen Wirken in seiner Gemeinde am Mittwoch in der RZ.



