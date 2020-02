Fasching für Menschen mit Behinderung

Fotos: Gerhard Nesper

Auf Einladung der Wäschgölten und unter der Schirmherrschaft von Landrat Klaus Pavel fand am Sonntag Nachmittag die traditionelle Faschingsveranstaltung für Menschen mit und ohne Behinderung in der mit Luftballons, Papierschlangen, Girlanden und Blumen geschmückten Waldstetter Stuifenhalle statt.

Sonntag, 02. Februar 2020

Gerhard Nesper

Nach dem mit Musik begleiteten Einmarsch aller aktiven Gruppen, darunter die Rems-​Göggel aus Mögglau mit Teenie Garde, Prinzen Garde, sowie dem Prinzenpaar Prinzessin Romina die Erste und Prinz Leon der Erste und dem Funkenpaar, die Stuifa-​Hexa aus Wißgoldingen mit Stuifarat und Hofkapelle mir ihren Organisatoren Alexander und Laura Albrecht, Andreas Ulrich und Patrick Mesa und die Waldstetter Wäschgölten mit ihren Minis, der Büttel-​Garde, der Teenie-​Garde, den Hopf-​Dohla, den Jungwäschweibern, Aktiven Wäschweibern– und –männern und dem Männerballett, begrüßte Helmut Herkle die vielen Gäste. Was den vielen Besuchern geboten wurde, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

