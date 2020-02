Männerballett in Waldstetten

Fotos: Gerhard Nesper

Zum „Mäbatatü 20 “, dem traditionellen Männerballett-​Tanzturnier mit Guggenmusik und Showtanz, hatten die Waldstetter Wäschgölten am Samstag Abend in die Stuifenhalle eingeladen.

Sonntag, 02. Februar 2020

Gerhard Nesper

Um den Wanderpokal, gestiftet von der Fa. Schnappschuss, zu erringen, stellten sich in diesem Jahr sieben Mannschaften dem strengen Blick der Jury. Dies waren außer dem Titelverteidiger aus Weiler i.d.B. die Ballette aus Wißgoldingen, das der Remsgöckel aus Mögglingen, das Katerballett der Naschkatzen aus Fachsenfeld, das Männerballett der schwarzen Husaren aus Stuttgart-​Vaihingen, die Mannen des RCV Reichenbach und natürlich die Gastgeber, das Ballett der Waldstetter Wäschgölten. Wer den Pokal gewann und was sonst noch geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

