Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen wirkt auch beim Remstalsommer 2020 mit

Bereits bei der Landesgartenschau haben die christlichen Kirchen Gmünds eng zusammengearbeitet. Gemeinsam mit Menschen verschiedenster Glaubensrichtungen in den Dialog zu treten, ist ihnen nach wie vor ein großes Anliegen. Ein wichtiger Schritt mit Blick auf die künftige Zusammenarbeit bildete die Gründungsversammlung der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) am 27 . September 2016 .

Donnerstag, 20. Februar 2020

Nicole Beuther

Was alles geplant ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Es ist eine Gemeinschaft, die nicht nur auf dem Papier steht – das hat das Gartenschaujahreindrücklich unter Beweis gestellt. Möglich gemacht haben die Veranstaltungen rundEhrenamtliche. Und die haben auch nun wieder – lange bevor das genaue Programm für den Remstalsommerfeststand – ihre Bereitschaft angekündigt, mitzuwirken.

