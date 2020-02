Brasda unterschreibt beim WiaWis Racing Team

Foto: Brasda

Weil er in diesem Jahr seine Starts bei Straßenrennen forcieren möchte, hat sich Louis Brasda einem ambitionierten Amateurteam angeschlossen. Der 21 -​jährige Student aus Böbingen hat bei dem in Freiburg ansässigen WiaWis Racing Team einen Zweijahresvertrag unterschrieben und wird zwischen März und Oktober an über 40 Renntagen auf dem Fahrrad sitzen.

Donnerstag, 20. Februar 2020

Alex Vogt

„Weil es bei einigen Rennen gut gelaufen ist, möchte ich meine Starts auf der Straße forcieren“, sagt der Böbinger im Hinblick auf die neue Saison. Weil es aber ohne ein Trainer– und Betreuerteam schwierig sei, bei renommierten Rennen im In– und Ausland um vordere Platzierungen mitzufahren, bemühte sich Brasda um einen Platz in einem auf Straßenrennen spezialisierten Team. „Mir war schnell klar, dass für diese Saison ein neues Team nötig ist“, so Brasda, der beim Freiburger WiaWis Racing Team einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. „Ich bin megahappy, dass das geklappt hat, weil Freiburg von meinem Studienort in Villingen-​Schwenningen nicht weit weg ist.“





Im Oktober des vergangenen Jahres gelang Louis Brasda kurz vor dem Saisonende beim Heuer-​Cup in Notzingen sein erster Erfolg auf der Straße. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Radrennen, sondern um die größte Straßenrennserie in Baden-​Württemberg. NachKilometern undHöhenmetern konnte Brasda im Trikot des Radsportteams TSV Böbingen mit seinem ersten Sieg bei einem Straßenrennen positiv auf sich aufmerksam machen. Wenige Wochen zuvor war er in Leutkirch Vierter geworden.

