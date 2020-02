Fasnet wird bereichert: „ 1 . Wexhainer Narrenzunft“ legt im Stadtteil Wetzgau los

Eine Gruppe von jungen, fasnetsbegeisterten Leuten aus dem Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau (unser Bild) hat sich zusammengefunden, um mit alten Traditionen den Fasching neu zu beleben. Dieser Tage fand die Gründungsversammlung der „ 1 . Wexhainer Narrenzunft“ statt.

Um die Gründungsmitglieder haben sich bereits rundweitere Mitstreiter geschart. Zunftmeister ist Robin Kucher. Weitere Fasnetsfreunde und Unterstützer sind natürlich herzlich willkommen. In der nächsten Fasnetssaison will die neue Narrenzunft dann richtig loslegen. Die Hexen und Geister sprühen bereits vor Ideen und Tatendrang. Der Name „. Wexhainer Narrenzunft“ hat seinen Ursprung in der mittelalterlichen Bezeichnung des Dorfes Wetzgau. Aktuell werden Geschichte, Geschichten und auch Legenden erforscht, die sich um Wetzgau ranken, angefangen von Taubentalhexen und Turmgeistern, die einst in und um Wetzgau ihr Unwesen getrieben haben sollen bis hinein in die Neuzeit zum sagenhaften Glockendiebstahl in Gmünd für das Friedhofstürmle in Wetzgau, der sich ja auch tatsächlich so in dener-​Jahren des letzten Jahrtausends abgespielt hat. Mehr über die Gründung der „. Wexhainer Narrenzunft“ am heutigen „Schmotzigen Donnerstag“ in der Rems-​Zeitung

