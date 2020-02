Maschinenbrand

Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagmorgen in einer Firma in der Nikolaus-​Otto-​Straße in Bettringen eine vollautomatische Maschine in Brand.

Donnerstag, 20. Februar 2020

Heinz Strohmaier

Die Feuerwehr rückte gegenUhr mitKräften an, konnte ein Ausbrennen der Maschine aber nicht mehr verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Schaden an der Maschine liegt nach ersten Schätzung der Polizei im sechsstelligen Bereich.

