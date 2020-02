Narren stürmten Waldstetter Rathaus

Fotos: Gerhard Nesper

Unter dem Motto „Die Maikäfer sind los, unsere Gemeinde ist famos“ fand in Waldstetten der 41 . Rathaussturm statt. Dem Motto getreu zog die Rathausbelegschaft in rot-​schwarz gepunkteten Kostümen, begleitet vom Musikverein Wißgoldingen und den Stuifa-​Hexa, auf die vor dem Rathaus aufgebaute Bühne.

Donnerstag, 20. Februar 2020

Gerhard Nesper

30 Sekunden Lesedauer



Dort wurde das närrische Volk vom Team Stuifen-​Sound mit passender Faschingsmusik unterhalten. Kurz darauf trafen dann aus der anderen Richtung die Lachabatscher und die Wäschgölten mit den Hopfdohla, der Teeniegarde und dem Närrischen Büttel Ingo ein und die Wäschgölt-​Mädels führten unter großem Applaus mehrere Gardetänze auf. D‘r Marienkäfer-​Schultes aus dr Waldstetter Gmoi‘ grüßte dann in seiner Büttenrede alle Teilnehmer mit einem dreifachen „Wäschgölt Ahoi“. Was der Schultes dem närrischen Volk noch zu sagen hatte steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

