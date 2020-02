Weiberfasnet: Rathäuser werden gestürmt

Foto: gn

Am „schmotzigen Donnerstag“ (eigentlich müsste man ja „Dostig“ schreiben), also traditionell auch Weiberfasnet genannt, werden im Gmünder Raum nahezu alle Rathäuser von den Narren gestürmt und in Beschlag genommen. Wo und wann das stattfindet, kann man der Auflistung (keinen Anspruch auf Vollständigkeit) entnehmen.

Donnerstag, 20. Februar 2020

Heinz Strohmaier

27 Sekunden Lesedauer



16

16

10

45

11

14

29

15

33

16

16

16

16

15

16

16

10

45

17

61

16

17

16

16

11

10

30

Schwäbisch Gmünd:Uhr, RathausHerlikofen:Uhr, BezirksamtDeinbach:Uhr, BezirksamtBartholomä:Uhr, RathausBöbingen:Uhr, RathausEschach:Uhr, RathausGöggingen:Uhr, RathausHeubach:Uhr, RathausHeuchlingen:RathausIggingen:Uhr, RathausLeinzell:Uhr, RathausLorch:Uhr, RathausMögglingen:Uhr, RathausSpraitbach:Uhr, RathausplatzUntergröningen:Uhr RathausplatzWaldstetten:Uhr, Rathaus

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

22 Aufrufe

109 Wörter

13 Minuten Online