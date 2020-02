Remsgöckel nehmen Schultes ins Schlepptau

Fotos: gbr

Der oberste aller Remsgöckel von Mögglingen ist Eberhard Bär – und von dem ist man schon gewöhnt, dass er das närrische Volk mit markigen Sprüchen unterhält. Als Bürgermeister Adrian Schlenker gefesselt auf die Bühne geführt wurde, sagte Bär: „Adrian, dir sind die Hände gebunden – eigentlich so wie immer im Rathaus!“

Freitag, 21. Februar 2020

Gerold Bauer

37 Sekunden Lesedauer



Schlenker freute sich darüber, dass die Remsgöckel ihm nun bis Aschermittwoch den Schreibtisch leer arbeiten, während er in Ruhe auf der Baustelle die Schaufel schwingen könne. Ebenfalls zu Wort meldete sich Junior-​Hofmarschall Joel: „Fridays for Future ist ein alter Hut – Donnerstag for Rathaussturm kommt richtig gut!“





Ein Video-​Clip vom Einmarsch aller Gruppen ist auf der Facebook-​Seite der Rems-​Zeitung zu finden!



Die dreckigen Klamotten deuteten laut Bär darauf hin, dass der Schultes mit dem Bau des neuen Naturkindergartens beschäftigt war. „Nicht zu tief graben!“, lautete der Rat vor dem Hintergrund vermuteter Altlasten von einer alten Deponie dort.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mögglingen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

146 Aufrufe

150 Wörter

2 Stunden Online