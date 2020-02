Zurückhaltung bei Asienreisen auch in Gmünd zu spüren

Foto: edk

Reiseland Nummer 1 war China bei den Menschen im Altkreis Gmünd noch nie. Gefragt waren eher Reisen in andere asiatische Länder wie Thailand, Indonesien oder Vietnam. Doch auch diese Länder bekommen die Folgen des Coronavirus nun zu spüren – die Touristen zeigen sich abwartend und zurückhaltend. Auch jene Reisende aus dem Gmünder Raum.

Freitag, 21. Februar 2020

Nicole Beuther

36 Sekunden Lesedauer







Auch sonst spüren die Inhaber der Reisebüros eine gewisse Zurückhaltung im Bereich der Fernreisen, die RZ berichtet in der Freitagausgabe.

Der Coronavirus sorgt immer mehr nicht nur im Luftverkehr, sondern auch bei Kreuzfahrten für Einschränkungen. Aida hat zuletzt wegen zunehmender Einschränkungen acht bis April geplante Kreuzfahrten in Ostasien abgesagt. Davon betroffen sind auch vier Kunden aus dem Gmünder Raum, die beim Gmünder Reise-​Center eine Kreuzfahrt in Richtung Australien gebucht hatten. Am kommenden Samstag sollte es losgehen. Doch daraus wird nichts. Die Reise findet nicht statt, die Kunden haben teils umgebucht.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

38 Aufrufe

144 Wörter

23 Minuten Online