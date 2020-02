Mahnwache gegen Rassismus in Schwäbisch Gmünd

Spontan hatte der Arbeitskreis Asyl für Samstagvormittag zu einer Mahnwache gegen Rassismus aufgerufen. Und obwohl der Termin erst am Freitagabend bekannt wurde, haben sich rund 150 Menschen auf dem Johannisplatz eingefunden, um gemeinsam der Opfer von Hanau zu gedenken und ein Zeichen für die Vielfalt in Schwäbisch Gmünd zu setzen.

Samstag, 22. Februar 2020

Edda Eschelbach

„Wir stehen zusammen für Solidarität und gegen Rassismus“, betonte Dr. Helmut Zehender vom AK Asyl den vielen Menschen, die dem Ruf zur Mahnwache gefolgt waren. Menschen, die die Vielfalt in Schwäbisch Gmünd allein durch ihre Anwesenheit zum Ausdruck brachten. Den Bericht zur Mahnwache gegen Rassismus können Sie am. Februar in der Rems-​Zeitung lesen.

