Norbert Barthle über die Zukunft von CDU und Wahlkreis

Foto: ml

Auch wenn es in einem gestern anberaumten Gespräch eigentlich um die Zukunft der CDU und die des Bundestagswahlkreises Schwäbisch Gmünd/​Backnang gehen sollte, kam MdB Norbert Barthle nicht umhin, zunächst seine Bestürzung über das Attentat von Hanau zu äußern.

Samstag, 22. Februar 2020

Edda Eschelbach

29 Sekunden Lesedauer



22

Die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen sei nicht gut gelaufen. Thomas Kemmerich hätte zum Held werden können, wenn er die Wahl einfach abgelehnt hätte. Über die Vehemenz, mit der Bodo Ramelow meinte, weiterregieren zu können, sei er erstaunt, sagt Norbert Barthle. Dem Ergebnis nach sei rot-​rot-​grün abgewählt gewesen. Wie er über mögliche Lösungen in Thüringen denkt, und wie er seine eigene Zukunft und die seiner Partei im Bund sieht, erörtert Norbert Barthle am. Februar in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

194 Aufrufe

116 Wörter

4 Stunden Online