Wochenende: Bond — ein Mythos geht am Stock

In einem Monat ist Frühlingsanfang, dabei hatten wir noch gar keinen Winter. Dafür gibt es regelmäßig an jedem Samstag in der Rems-​Zeitung die Wochenende-​Beilage. 16 lesenswerte Seiten extra, zur normalen Zeitung dazu. Egal ob’s schneit oder die Sonne scheint. An diesem Samstag mit dem Titelthema über James Bond: Ein Mythos geht am Stock.

Samstag, 22. Februar 2020

Heinz Strohmaier

37 Sekunden Lesedauer



Er hat Schurken wie Dr. No und Goldfinger bezwungen, kultiviert seinen Martini getrunken und zahllose Herzen gebrochen – doch inzwischen ist der Agent Ihrer Majestät aus der Zeit gefallen. Wie konnte es so weit kommen? Der Held steckt in einer existenziellen Krise, ein Weltenretter fällt aus der Zeit.

Thema auf der Seite Kind+Kegel: Lass uns Freunde bleiben! Die Scheidungsraten gehen zwar zurück, trotzdem gibt es noch genug Paare, die sich trennen und das nicht selten im Streit. „Conscious Uncoupling“ heißt eine Coachingmethode aus den USA, die Menschen dabei helfen soll, gestärkt undin Frieden auseinanderzugehen. Wie funktioniert das?

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

127 Aufrufe

151 Wörter

2 Stunden Online