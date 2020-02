Wenn Heubach zu Hanau wird: Gedenken an die Opfer

Foto: mia

Nach dem Anschlag in Hanau hat Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting über soziale Medien zu einer Mahnwache aufgerufen. Dem Ruf folgten etwa 150 Menschen, die an der Moschee gemeinsam der Opfern gedachten.

Sonntag, 23. Februar 2020

Eva-Marie Mihai

32 Sekunden Lesedauer



Neben der türkischen Flagge weht eine deutsche an der Heubacher Moschee. Ein gutes Sinnbild für die Veranstaltung, die am Sonntagmittag dort abgehalten wird: Heubacher halten gemeinsam mit den Mitgliedern der Moschee eine Mahnwache und gedenken der Opfer des Anschlags in Hanau.





Aufgerufen hatte Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting dazu am Samstagvormittag. Er sei persönlich betroffen, sagt er. Seine Frau sei auch türkischstämmig. „Da ist so eine Tat natürlich beunruhigend“, sagt er. „Die Tat und ihre Hintergründe haben uns so bewegt, dass wir heute zu dieser Mahnwache aufgerufen haben.“





24

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

110 Aufrufe

129 Wörter

52 Minuten Online