Frau will Bombe gesehen haben am Schorndorfer Bahnhof

Symbolfoto: edk

Eine Frau hat am Montagmittag die Polizei gerufen, weil ein Mann am Schorndorfer Bahnhof eine Bombe bei sich getragen haben soll. Die Auflösung erwies sich als kurios.

Montag, 24. Februar 2020

Eva-Marie Mihai

45 Sekunden Lesedauer



12

30

26

Die Schorndorfer Polizei wurde am Montagmittag umUhr in Alarmbereitschaft versetzt. Über Notruf meldete eine Frau, dass sie am Bahnhof Schorndorf einen jungen Mann mit Vollbart gesehen hätte, der einen Sprengstoffgürtel getragen habe und am Oberkörper verkabelt sei. Zudem habe dieser Mann zu ihr noch dasWort „Bombe“ gerufen.Bereits wenige Minuten nach dieser Alarmierung wurde der Mann direkt neben dem Bahnhofsgebäude von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen. Wie sich später bei der Aufklärung des Sachverhalts herausstellte, unterlag die stark betrunkene Anruferin wohl einer Sinnestäuschung. Der Tatverdächtige, der ebenfalls deutlich alkoholisiert war, hatte weder einen Sprengstoffgürtel noch sonstige gefährliche Gegenstände bei sich. Bei den wahrgenommenen Drähten am Oberkörper handelte es sich um offen getragene Kopfhörer.Der-​jährige Mann wurde nach den polizeilichen Ermittlungen wieder auf freien Fuß gesetzt. Während des Einsatzes war die Rosenstraße entlang des Bahnhofs für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

69 Aufrufe

180 Wörter

20 Minuten Online