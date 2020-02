Fahrgäste als Zeugen gesucht

Von der Hardstraße in Gmünd kommend, wollte eine 51 -​Jährige am Dienstag kurz vor 18 Uhr in die Oberbettringer Straße einfahren. Ein Taxifahrer, der seinerseits von rechts kam, setzte seinen rechten Blinker, um in die Hardstraße einzufahren, fuhr dann aber doch noch ein Stück geradeaus, wobei er seinen Blinker wieder ausschaltete.

Die-​Jährige indes ging davon aus, dass das Taxi abbiegt und fuhr in die Einmündung ein, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rundEuro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet die beiden Fahrgäste, die als Laufkundschaft in der Ledergasse abgeholt wurden, sich unter/​zu melden.

