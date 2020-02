Aldi Süd im Gmünder City-​Center eröffnet im Juni

Foto: esc

Stück für Stück schreiten die umfangreichen Bauarbeiten im City-​Center in Schwäbisch Gmünd voran. Die Inhaber des neuen Teils, Bernd Schmitt und Mira Nowak, gaben nun zwei Termine bekannt, die ein Ende von Lärm und Staub in Aussicht stellen.

Donnerstag, 27. Februar 2020

Edda Eschelbach

Früher als gedacht wird laut Bernd Schmitt, Aldi Süd im Basement des City Centers seine Türen öffnen. „Die Bauarbeiten sind soweit vorangeschritten, dass in etwa zwei Wochen die Handwerker von Aldi übernehmen und die Verkaufsräume fertigstellen“, so Schmitt. „Mit der Eröffnung rechnen wird im Juni.“ Was es ansonsten noch an Neuigkeiten in Sachen City-​Center gibt, berichten Bernd Schmitt und Mira Nowak in der Rems-​Zeitung am. Februar.

