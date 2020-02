Die Rems als Marke — Remstal Sommer 2020

Vermutlich hat erst die Remstal Gartenschau 2019 das Potenzial geweckt, das alle Remstalgemeinden miteinander — oder auch einzeln — haben. Die Rems als Marke! Die Remstal Gartenschau gehört der Vergangenheit an, doch sie war so gut, dass man auch in diesem Fall auf Nachhaltigkeit setzt und versucht, das Beste davon fortzuführen.

Von Mai bis Septemberfindet unter dem neuen Logo und Motto „Natur. Kultur. Genuss — Das Remstal unendlich erleben“ der REMSTAL SOMMER statt. Unvergessliche interkommunale Highlights aus der Remstal Gartenschau wiederholen sich: Die Remstal Museumsnacht am. Mai; Die/​-​Stunden-​Wanderung am. Mai; Das Remstal singt am. Juli oder die Nacht der offenen Kirchen (.) Diese interkommunalen Veranstaltungen bilden das Rückgrat des Remstal Sommers und sollen auch eine überregionale Strahlkraft besitzen.Die bereits feststehenden Veranstaltungen findet man am Freitag in der Rems-​Zeitung oder hier

