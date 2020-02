Ein Hospiz für 23 Kommunen in Schwäbisch Gmünd

Es ist ein Projekt, das nicht nur für die Stadt Gmünd von großer Bedeutung ist, sondern auch für die umliegenden Kommunen: Das Hospiz, das im Kloster der Franziskanerinnen in der Bergstraße untergebracht sein wird. Unterstützung soll auch durch das Förderprogramm „Quartiersimpulse“ erfolgen, das Projekte zur alters– und generationengerechten Entwicklung von Quartieren, Stadtteilen und Ortschaften unterstützt.

Donnerstag, 27. Februar 2020

Im November des vergangenen Jahres folgte im Gmünder Verwaltungsausschuss der Beschluss, dass sich die Stadt Gmünd gemeinsam mit den 23 Kommunen der Raumschaft und den Franziskanerinnen der ewigen Anbetung am Förderprogramm „Quartiersimpulse“ beteiligt. Der entsprechende Antrag wurde bewilligt, die Vorbereitungen laufen nun auf Hochtouren.





Was den Verantwortlichen besonders wichtig ist und welche Schritte vorgesehen sind, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.



