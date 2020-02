So bereitet sich die Stadt auf das Corona-​Virus vor

Symbolfoto: edk

Was passiert, wenn der erste Fall von Corona im Ostalbkreis auftritt? Im Rathaus laufen die Vorbereitungen für den ersten Fall eines Corona-​Virus in Schwäbisch Gmünd.

Donnerstag, 27. Februar 2020

Eva-Marie Mihai

52 Sekunden Lesedauer



„Wir sind in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt“, berichtet Stadtsprecher Markus Herrmann. Am Donnerstag seien Mitarbeiter des Ordnungsamt auf dem Landratsamt in Aalen gewesen, um sich mit den Kollegen abzustimmen, wie im Falle eines Falles die Handlungskette ist.





Im Gmünder Rathaus seien die Abläufe überprüft und besprochen worden, vorsorglich wurde ein Krisenstab eingerichtet, berichtet Herrmann. Mit den Verantwortlichen der Verwaltung, dem Ordnungsamt, dem Baubetriebsamt, dem Hauptamt, der Feuerwehr und allen anderen, die im Ernstfall beteiligt wären, wurde ein Handy-​Gruppe eingerichtet. „Damit wir auch außerhalb der Dienstzeiten erreichbar sind.“







Aktuell bestehe erstmal absolut keine Notwendigkeit, irgendwelche Einrichtungen zu schließen. Allerdings werden Pläne in der Stadt vorbereitet, wie Kindergärten und Schulen geschlossen werden könnten. Offizielle Handlungsempfehlungen will die Verwaltung aber noch abwarten, bis die landesweite Vorgaben abgestimmt sind.





Für Freitag sei eine Besprechung mit dem Ministerium vorgesehen. Erst dann werden sich der Oberbürgermeister und der Erste Bürgermeister, unter deren Zuständigkeiten das Thema fällt, offiziell zu Wort melden. Und dann gibt es Anweisungen für Schulen und Kindergärten: „Dann werden wir auch Elternbriefe erstellen.“





Lesen Sie den gesamten Text am 28 . Februar in der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

86 Aufrufe

210 Wörter

1 Stunde Online