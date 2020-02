Winter ist zurück: Umgestürzter Baum im Haselbachtal

Der Winter hat sich am Donnerstag nochmals heftig zurück gemeldet. In höheren Lagen fiel kräftig Schnee, so dass die Winterdienste gefragt waren. Hinzu kamen starke Windböen. Am Donnertstagabend stürzte zwischen Wetzgau und dem Haselbachtal ein Baum um. Die Straße musste gesperrt werden.

Donnerstag, 27. Februar 2020

Gerold Bauer

Während in den Tallagen kaum etwas vom Wintereinbruch zu spüren war, breitete sich in den Höhenlagen ab dem Nachmittag schnell eine dichte Schneedecke aus, die für Verkehrsbehinderungen sorgte. Dichtes Schneetreiben am Abend schränkte die Sicht beim Autofahren ein, und ein starker Wind führte nicht nur zu Schneeverwehungen, sondern brachte sogar Bäume ins Wanken.

