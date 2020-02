Coronavirus: Gmünder Oberbürgermeister ruft zu Besonnenheit auf

Auch hier vor dem Gmünder Bürgerbüro wurde ein Desinfektionsspender aufgestellt. Foto: nb

Die Anzahl der Coronavirusinfektionen steigt. Und seit die erste Infektion in Göppingen bestätigt wurde, sind auch im Altkreis Gmünd viele Menschen besorgt. Die Stadtverwaltung nimmt die Sorgen ernst und hat sich mit einem Schreiben an die Eltern der Gmünder Kindertageseinrichtungen und Schulen gewandt. Nach Einschätzung der Gesundheitsbehörden bestehe derzeit kein Anlass, den Kita– und Schulbetrieb einzuschränken. Oberbürgermeister Richard Arnold hat im Rahmen eines Pressegesprächs am Freitag zu Besonnenheit aufgerufen. Die Stadt sieht sich — für den Fall der Fälle — gut vorbereitet.

Freitag, 28. Februar 2020

Nicole Beuther

„Die Menschen machen sich Sorgen, aber noch besser ist, dass man Vorsorge trifft“, so OB Arnold. Überall dort, wo es bei der Stadtverwaltung Publikumsverkehr gibt, wurden Desinfektionsspender aufgestellt. Mit einem Schreiben hat sich Oberbürgermeister Richard Arnold auch an seine Mitarbeiter gewandt. Auch hier geht der OB auf die Sorgen ein, rät dazu, die bereits versandten Tipps und Hilfestellungen zu Hygiene im Alltag zu befolgen, sagt gleichzeitig aber auch: „Bei allem Augenmerk und verantwortlichem Umgang mit dem Thema sollte dafür gesorgt werden, dass niemand in Panik und Angst verfällt.“ Derzeit sei nicht vorgesehen, in Gmünd und Umgebung Veranstaltungen abzusagen oder den Betrieb von Einrichtungen einzuschränken.





Die RZ berichtet in der Samstagsausgabe ausführlich über das Pressegespräch. Bürger werden gebeten, sich im Falle eines Krankheitsverdachts telefonisch an den Hausarzt oder an das Landratsamt Ostalbkreis, Gesundheitsamt, Telefon: 07361 /​ 503 ‑ 1120 , zu wenden.



